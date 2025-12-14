Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Вчера ЦСКА обяви първото си ново зимно попълнение. Това е колумбийското ляво крило Алехандро Пиедраита. 23-годишният футболист парафира 3-годишен договор с “червените” след 10-месечен период в аржентинския Химнасия.

Някои аржентински и колумбийски медии написаха, че оцененият на 700 хиляди евро футболист пристига в България като свободен агент, но ръководството на ЦСКА все още не е казало дали това е така, или пък е платило трансферна сума.

По-вероятната теза е второта, защото Пиедраита е играл под наем в Химнасия от колумбийския Депортиво Перейра.

Той приключва през декември, а в контракта е имало точка, която е позволявала на аржентинците да откупят 80% от правата му срещу 500 000 долара, но те отказват да го сторят.

Не е изключено именно тази сума да е платил ЦСКА, за да подсили редиците си с колумбийското крило.