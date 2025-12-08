Уулвърхамптън 1:1 Манчестър Юнайтед, гол на Белгард

Популярни
  2. Уулвърхамптън
  • 8 дек 2025 | 22:11
  • 2374
  • 11
Отборите на Уулвърхамптън и Манчестър Юнайтед играят при резултат 1:1 в срещата помежду си от 15-ия кръг на Премиър лийг. Бруно Фернандеш откри резултата в 25-ата минута. Жан-Рикне Белгард изравни в 45-ата минута.

Домакините на "Молиню" излизат с Йон Ариас и Йорген Странд Ларсен в атака. Ладислав Крейчи, Андре и Жан-Рикне Белгард ще са триото в средата на терена, а Давид Волфе и Ки-Яна Хувер ще са на двете крила.

Гостите пък залагат на Матеус Куня, Брайън Мбемо и Мейсън Маунт в предни позиции. В средата на терена ще си пъртнират Каземиро и Бруно Фернандеш, а на двете крила ще действат Амад Диало и Диого Далот.

Първата възможност в мача бе за гостите. В 8-ата минута Диого Дало получи великолепен извеждащ пас от Бруно Фернандеш по лявото крило, напредна и стреля, но ударът му бе спасен от Сам Джонстън.

Минута по-късно вратарят на домакинте трябваше за втори път да се намесва решително, този път след изстрел от воле на Брайън Мбемо.

В 25-ата минута "червените дяволи" поведоха в резултата с доста куриозен гол. Каземиро се възползва от грешка на Андре, за да отнеме топката и да я прати към Матеус Куня. Бразилецът подаде доста лош пас за Бруно Фернандеш, който се подхълзна, но успя да овладее топката и паднал да стреля към вратата, като някак успя да я промуши под плонжа на вратаря и да я търкулне зад голлинията.

В 29-ата минута гостите по чудо не успяха да удвоят. Първо Брайън Мбемо остана очи в очи с вратаря, но не успя да го преодолее, топката обаче стигна в Матеус Куня, който също стреля, но защитник изби пред голлинията, а накрая и Амад Диало опита удар, но встрани от целта.

В 36-ата минута след перфектно центриране от корнер Матеус Куня стреля с глава, но на сантиметри над вратата.

След минута Амад Диало шутира силно, топката рикошира в защитник и полетя по посока на вратата, но и този път домакините имаха късмет и тя мина встрани.

Един от малкото шансове за домакините бе в 41-вата минута, когато Белгард шутира от дистанция, но доста неточно.

