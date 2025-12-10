Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Тухел няма да вика играчи на Ман Юнайтед, имал резерви към работата на Аморим

  • 10 дек 2025 | 17:30
  • 814
  • 1
Наставникът на националния отбор на Англия Томас Тухел не смята да вика футболисти на Манчестър Юнайтед в националния отбор, съобщава вестник “Сън”. Мейсън Маунт и Люк Шоу демонстрират добра форма в последните седмици и принципно биха могли да бъдат повикани за контролните срещи през март, ако запазят нивото на представянето си, но това е малко вероятно, тъй като германецът има сериозни резерви към работата на Рубен Аморим. Тухел смята, че стилът, изповядван от португалеца, и начин на подготовка на футболистите му не би се вписал добре в лагера на “трите лъва”. Германският наставник присъства на двубоя на “червените дяволи” с Евертън и след края на срещата слезе в тунела на “Олд Трафорд”, където е разговарял с Маунт и Шоу, но не е ясно какво са си казали.

Селекционерът е в особено близки отношения с Маунт, тъй като двамата работиха успешно в Челси, печелейки титлата в Шампионската лига именно след попадение на халфа във финала с Манчестър Сити. Самият полузащитник се представя доста колебливо след пристигането си в Манчестър Юнайтед и страдаше от редица травми, но в последните седмици демонстрира видимо израстване във формата си и отбеляза няколко попадения. Люк Шоу също играе редовно, макар и на непривичната позиция като част от отбранителната тройка, а не на любимото си място като ляв бек.

Снимки: Gettyimages

