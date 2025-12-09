Бивш играч на Ман Юнайтед с остра критика към Бруно въпреки двата му гола срещу Уулвс

Бившият десен защитник на Манчестър Юнайтед Пол Паркър се изказа доста критично към капитана на тима Бруно Фернандеш, въпреки че португалецът реализира цени два гола и подаде една асистенция при победата на тима над Уулвърхамптън с 4:1. Халфът откри резултата през първата част, а след почивката асистира на Мейсън Маунт преди сам да отбележи отново от дузпа.

Манчестър Юнайтед си върна самочувствието срещу последния

“Той бе наистина слаб през първото полувреме. Знам, че вкара, но взимаше наистина лоши решения, предаваше владението на топката твърде лесно. Но му се разминава, защото реагира остро, когато другите го правят, така че трябва да приема критиката и към себе си. Забележете какво правеше Лисандро Мартинес, когато влезе. Той заигра в центъра на терена и можеше ясно да се види как кара хората около себе си да тръгнат напред. Когато поемеше топката, всички тръгваха в предни позиции, той им го показваше. Организираше останалите, беше около тях, макар че игра само няколко минути, но това е в гените му, той е лидер. Не ти е нужна лента на ръката, за да си лидер, просто някои го искат повече от други. Лисандро прави точно това. Фернандеш не го прави, той не ти дава тези неща. Той е капитан на Манчестър Юнайтед единствено, защото го смятат за най-важния играч на клуба,” заяви Паркър, който е част от първия шампионски отбор на “червените дяволи” със сър Алекс Фъргюсън начело.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages