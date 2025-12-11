Изпълнителният директор на Ман Юнайтед: Постигнахме значителен напредък

Финансово състояние на Манчестър Юнайтед се подобрява, показват финансовите резултати за тримесечието от юли до септември. Приходите на "червените дяволи" са намалели до 140,3 милиона лири за този период, което е с близо три милиона по-малко спрямо същия период на миналата година, когато те са били 143,1 милиона лири.

Разходите на клуба обаче са силно намалели, което се дължи на затегнатата фискална политика и раздялата с някои от най-скъпо платените футболисти. Така Юнайтед отчита печалба от 13 милиона лири, а преди година клубът е бил на загуба от 7 милиона.

"Тези стабилни финансови резултати отразяват устойчивостта на Манчестър Юнайтед, докато постигаме значителен напредък в трансформацията на клуба. Трудните решения, които взехме през последната година, доведоха до устойчиво по-ниска разходна база и по-рационализирана и ефективна организация, подготвена да насочи клуба към подобрени спортни и търговски резултати в дългосрочен план", каза изпълнителният директор на клуба Омар Берада пред ББС.

Снимки: Gettyimages