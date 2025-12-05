Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Ман Юнайтед преследва гръцки талант

Ман Юнайтед преследва гръцки талант

  • 5 дек 2025 | 07:34
Ман Юнайтед преследва гръцки талант

Манчестър Юнайтед следи отблизо халфа на Олимпиакос Христос Музакитис, съобщава "TEAMtalk". В материала се твърди, че клубът от Манчестър редовно е наблюдавал 18-годишния талант през този сезон и сега се готви да предприеме по-сериозни стъпки за привличането му.

Музакитис е продукт на младежката академия на Олимпиакос и вече има над 50 мача за гръцкия гранд във всички турнири. През настоящата кампания той е записал 16 участия, пет от които в Шампионската лига. Полузащитникът дебютира и за националния отбор на Гърция миналата година и до момента е натрупал седем мача за страната си.

Според публикацията, от Олимпиакос са решени да задържат играча и вярват, че в близко бъдеще цената му може да достигне между 25 и 35 милиона паунда. Смята се, че трансфер далеч от родния му клуб е най-вероятен през следващото лято, като Юнайтед е поредният елитен европейски отбор, проявил интерес към него.

Договорът на Музакитис с Олимпиакос е до края на сезон 2028/29, но изглежда, че Юнайтед може да се опита да го привлече от Атина още следващата година. "Червените дяволи" обаче може да срещнат сериозна конкуренция за подписа му, тъй като се твърди, че и други клубове, сред които и Реал Мадрид, протягат ръце към тийнейджъра.

Снимки: Gettyimages

