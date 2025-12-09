Гарначо не съжалява за начина, по който напусна Манчестър Юнайтед

Крилото на Челси Алехандро Гарначо бе категоричен, че не съжалява за начина, по който напусна Манчестър Юнайтед. Аржентинецът дебютира с екипа на “червените дяволи” и бе сочен като един от най-перспективните млади футболисти, но на няколко пъти влезе в пререкания първо с Ерик тен Хаг, а впоследствие и с Рубен Аморим, което в крайна сметка доведе до напускането му през последното лято. Гарначо отказа да преговаря с други отбори и в крайна сметка принуди Манчестър Юнайтед да го продаде за малко над 40 милиона паунда на лондончани.

“Не съжалявам. Понякога в живота трябва да промениш нещата, за да направиш крачка напред и да се подобриш като играч. Това бе правилният клуб и преместването в него бе лесно решение. Енцо Мареска ми обясни какво иска от мен и смятам, че сега се справяме добре. Ще се подобряваме и с времето, изминали са само три месеца, в които съм тук, Мареска ми вярва и това е най-важното - имам увереност и ще се подобря,” заяви Гарначо.

Снимки: Gettyimages