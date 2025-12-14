Продължава "сериалът" с договора на Винисиус с Реал Мадрид

Сагата около подновяването на договора на Винисиус Жуниор с Реал Мадрид се превръща в истински „сериал“, като разговорите между двете страни са белязани от постоянни обрати.
Въпреки това, напоследък цари оптимизъм сред мадридчани за положителен изход, пише Sportal.gr. Според информация, ръководството на клуба забелязва промяна в отношението на бразилския нападател, което подхранва надеждите за споразумение.
Испански медии съобщават, че отношенията на 25-годишния национал с Чаби Алонсо са се подобрили, като играчът вече изглежда по-положително настроен към възможността да остане в Мадрид.
В резултат на това Реал се очаква да засили усилията си в близко бъдеще. „Белите“ желаят да ускорят преговорите със страната на Винисиус, с цел окончателно да приключат въпроса с удължаването на контракта.