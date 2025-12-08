Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Трикратен шампион напусна новата си работа на "Олд Трафорд" след само 6 месеца

Трикратен шампион напусна новата си работа на "Олд Трафорд" след само 6 месеца

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 2401
  • 0
Трикратен шампион напусна новата си работа на "Олд Трафорд" след само 6 месеца

Манчестър Юнайтед обяви, че Джони Еванс е напуснал ролята си на ръководител на отдел Наеми и развитие на играчите. Той зае позицията през изминалия юни след отказването си от футбол, но си тръгва след само шест месеца. Причината за раздялата не е обявена, макар неофициално да се твърди, че северноирландецът е искал да разполага с повече време за семейството си.

Еванс отговаряше за организирането на отдаването под наем на млади играчи и работеше в тясно сътрудничество с Джейсън Уилкокс за „подобряване на процесите, които максимизират индивидуалното развитие и подготвят младите таланти да се представят в първия отбор“.

Бившият защитник изкара два периода като футболист на Юнайтед, след като премина през академията на клуба, и записа 241 мача за „червените“. С екипа на “червените дяволи” той спечели 12 трофея, сред които се отличават три титли на Англия и една Шампионска лига.

