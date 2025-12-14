Най-верните фенове на Чаби Алонсо са на... "Камп Ноу"

Феновете на Барселона са в такава еуфория, че дори може да си позволят да се подиграват на вечния съперник, пише "Марка". Именно това направи „Камп Ноу“ по време на двубоя срещу Осасуна. След първия гол на Рафиня част от синьо-червената трибуна намери втори повод за празнуване: деликатната ситуация, в която се намира Чаби Алонсо на треньорската скамейка на Реал Мадрид.

Стадионът в един глас започна иронично да скандира „Чаби, остани“. Това не беше нито случайно, нито спонтанно, а подигравка, напълно съобразена с момента, който преживява наставникът на „кралете“. Послание, насочено към вечния съперник, използвайки контекста на съмненията, които са се настанили на „Бернабеу“.

Los aficionados del Barcelona en el Camp Nou cantando “Xabi quédate”



Xabi Alonso, tienes que callar a estos hdp. pic.twitter.com/9NbSE4Lf4o — MT2 (@madrid_total2) December 13, 2025

Реал Мадрид на Чаби преминава през първата си голяма криза. Отборът е спечелил само два от последните си осем мача и отвъд резултатите тревожно е усещането за блокаж, продължава "Марка". Този сценарий постави треньора в центъра на вниманието. Натискът постепенно се засилва, подхранван от структурните изисквания на клуба и от среда, която не дава отсрочка, когато представянето спадне.

🎥 | The whole Spotify Camp Nou was singing “XABI STAY, XABI STAY” in the match against Osasuna, repaying what Bernabeu did when Barça was having hard times with Xavi as a coach! pic.twitter.com/WI7JezxIky — forblaugrana (@forblaugrana) December 14, 2025

От Барселона трибуните бързо разчетоха ситуацията. В този контекст скандиранията „Чаби, остани“ прозвучаха като добре премерена ирония – послание с ясен адресат и очевидно злонамерен подтекст. Те бяха начин да се подчертае моментът, в който се намира съперникът и да се напомни, че дори по време на собствено празненство Реал Мадрид и проблемите му остават част от дневния ред.

На „Камп Ноу“ голът беше отпразнуван два пъти: веднъж заради значението му за Барселона и втори път заради това, което намекваше за несигурното настояще на треньорската скамейка на „лос бланкос“.

Следвай ни:

Снимки: Imago