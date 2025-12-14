Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

Баща им Лилиан мечтаеше да ги види и двамата с екипа на таткото – на райета, но в бяло и черно. Вместо това съдбата може да изненада дори главата на семейството, ювентино по сърце: към един син, щастливо облечен в черно-синьо, може да се присъедини и друг. Така започва анализът на "Гадзета дело спорт" на потенциално най-сензационната размяна на футболисти в Серия "А" между Интер и Ювентус.

❗Juventus value Thuram at €40m, while Inter value Frattesi at €30m.



Juventus would receive around a €10m fee if the swap were to take place. 🇮🇹🇫🇷



🗞️ @Gazzetta_it reports pic.twitter.com/6qe5w4EatG — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) December 14, 2025

Съществува реална възможност в състава на "нерадзурите" към Маркюс да се добави и Кефрен Тюрам. Истински химн на братството, стига пътищата на трансферния пазар да следват точна траектория по магистралата Милано–Торино – нещо, което не е сигурно, но и не е немислимо, заради нарастващото недоволство на Давиде Фратези.

⚫️🔵Ci sono possibilità reali che Frattesi lasci l'Inter a gennaio. Spalletti lo vuole alla Juventus subito. L'Inter potrebbe aprire ad un'operazione più allargata, magari inserendo un calciatore. E sappiamo che all'Inter piace Khephren Thuram, fratello di Marcus. Intreccio da… pic.twitter.com/8m5qeWN6oq — Daniele Mari (@marifcinter) December 13, 2025

Всичко всъщност е свързано с италианския халф на Киву, който не успява да си извоюва централна роля в Интер – нито вчера, нито днес – и рискува да загуби мястото си в националния отбор. 26-годишният Давиде може сериозно да се обезсърчи заради поредица от резервни скамейки и оскъдни минути тук-там, а случаят може да избухне съвсем скоро с непредвидими последици.

Независимо дали ще става дума за трансфер още през януари или, което е много по-вероятно, за окончателна раздяла през юни, Фратези изглежда в края на пътя си в Интер – клуб, в който все повече се чувства като чуждо тяло тренировка след тренировка, мач след мач.

‼️🗣️| @MatteMoretto on YouTube:



“On the table there’s a possible mercato crossover between Juventus and Inter: Beppe Marotta likes Khéphren Thuram and a deal involving him and Davide Frattesi isn't to be ruled out.” pic.twitter.com/Y5Ss2N6CdM — JuveFC (@juvefcdotcom) December 13, 2025

За разлика от това, в Ювентус той има много почитатели, начело с треньора Лучано Спалети, който истински го обожава – нещо, което ясно личеше и в неособено щастливия му период в националния отбор. Този тип енергичен и щедър в усилията си полузащитник пасва отлично на футбола на Лучано, докато в черно-синята халфова линия, пълна с технични играчи, Фратези така и не успя да намери убедителна роля.

Той вкара голове, които ще останат в паметта на феновете – като този срещу Байерн в Мюнхен или победния вик в продълженията срещу Барселона – но постоянството никога не беше негова запазена марка. Сега дори ентусиазмът, който правеше възможни тези героични включвания по време на мачовете, е изчезнал.

‼️😮 Juventus are very attentive to the situation around Frattesi in January. Spalletti is a big admirer of the player and Inter would be interested in a potential swap with Thuram, a player whom their keen on (@MatteMoretto ) pic.twitter.com/nZa6MYB7Dp — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) December 13, 2025

Докато Давиде изстрелва последните си „черно-сини“ фойерверки и обмисля единствено кога е най-подходящият момент да се сбогува, „бианконерите“ са сериозно настроени да направят опит да го привлекат. Именно в този възел от интереси се вписва по-младият от братята Тюрам, защото точно той – 23-годишният Кефрен – е избраният човек да запълни празнината, по-скоро числена, отколкото чисто техническа, която евентуално би оставил Фратези.

Засега, въпреки известни задкулисни движения, първата крачка все още не е направена, но изглежда въпрос само на време – звездите могат да се подредят още в някой от следващите два трансферни прозореца. Когато Ювентус отново се обърне към Интер за Фратези (защото вече се е случвало и тогава отказът беше категоричен, припомня "Гадзета") този път „нерадзурите“ биха отворили вратата за окончателна продажба, но при условие, че получат път за обединяването на синовете на Лилиан. Това не биха били задължително взаимно обвързани сделки, още повече че правилата за капиталовите печалби станаха доста по-строги. По-скоро става дума за перфектно напасване на различни и напълно легитимни нужди, продиктувани от терена.

🚨 Three midfielders #Inter had in mind last summer were:



• 🇫🇷 Khéphren Thuram

• 🇫🇷 Manu Koné

• 🇧🇷 Éderson



The latter two are complicated, but Juventus could be open to a deal potentially if Davide Frattesi were to be included. 👀



[@fcin1908it via @GuarroPas] pic.twitter.com/zvs2ykgPqb — Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 13, 2025

От една страна, Ювентус на Спалети, не особено въодушевен от темпото на Локатели и не напълно запленен дори от самия Кефрен, иска да добави динамика и свежа кръв в средата на терена. От друга – Интер на Киву се нуждае от халф с различни характеристики: физически силен, способен на пробиви и смяна на темпото – точно като Тюрам-младши. Летната мечта за Коне от Рома не е напълно изчезнала, но отдавна алтернативите в Интер са били Едерсон и именно братът на Маркюс. Колко трудно е да се измъкне играч от Аталанта показа случаят „Лукман“, докато в Ювентус очите блестят при мисълта за едно от сребърните бижута на Апиано.

Известно е, че италианският футбол трудно действа като система – поне не като английския, където трансферите между големи съперници са нещо обичайно. В Италия интеристите, които стават ювентини, винаги са гледани накриво и предизвикват полемики – за потвърждение не е нужно дори да се връщаме към случая „Гуарин–Вучинич“. Този път обаче ситуацията може да има нови измерения и много ще зависи от решителността на Ювентус. Ако клубът реши да се раздели без особени съжаления с Тюрам, тогава Фратези наистина може да се превърне във „войник“ на Спалети.

Всичко това, разбира се, зависи и от оценките на двамата халфове. Например, финансовата стойност на Фратези за Интер – с договор до 2028 г. и нетна заплата от 2,8 милиона – е 31,4 милиона евро, с годишна амортизация от 6,2 милиона. Преведено: в края на сезона счетоводната му тежест ще бъде над 12 милиона, докато оценката на Интер започва от 30 милиона нагоре.

Що се отнася до Ювентус, Кефрен Тюрам е струвал „само“ 20 милиона през лятото на 2024 г., има договор до 2029 г. с 2 милиона нето, а най-важното – е с четири години по-млад от Давиде. Възрастта има очевидно значение и тук оценката на Ювентус може да стигне до 40 милиона.

В очакване на развитие, татко Лилиан наблюдава от дистанция: той е много слушан съветник в семейството, а евентуалното обединение на братята минава и през него, констатира "Гадзета дело спорт".