  Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 14 дек 2025 | 15:01
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Манчестър Сити ще се опита отново да се доближи на две точки зад лидера Арсенал, като за целта трябва да победи Кристъл Палас на “Селхърст Парк” в двубой от 16-ия кръг на Премиър лийг. “Орлите” продължават да се представят много добре и при успех ще изместят Челси от четвъртото място във временното класиране.

През седмицата “гражданите” постигнаха впечатляващ успех над Реал Мадрид на “Сантиаго Бернабеу” и днес могат за първи път от началото на този сезон да запишат три поредни победи като гост.

През миналия сезон Кристъл Палас победи Манчестър Сити във финала на Фа Къп. “Орлите” освен това имат само една загуба на “Селхърст Парк” в Премиър лийг от началото на сезона. Тя бе инкасирана в миналото им домакинство, което бе срещу другия тим от Манчестър.

Исмаила Сар се завръща в титулярния състав на Кристъл Палас, като той заменя Едуард Нкетия. Това е единствената промяна, която прави Оливер Гласнер в сравнение с мача с Фулъм. Жан-Филип Матета пропусна срещата с Шелбърн през седмицата, но днес е готов и започва.

Жереми Доку не е в групата на Манчестър Сити за днешния двубой. Вместо него започва Тижани Райндерс. Това е и единствената промяна в състава на Джосеп Гуардиола. Раян Шерки и Фил Фоудън ще подкрепят по фланговете Ерлинг Холанд.

Снимки: Imago

