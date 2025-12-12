Аморим заасипа с похвали Борнемут и Ираола, "червените дяволи" може да са без куп футболисти

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим определи като топ отбор противника на “червените дяволи” в понеделник вечер - Борнемут. Португалецът отправи специални похвали и към наставник на “черешките” Андони Ираола, посочвайки високото качество с различните индивидуалности.

“Борнемут е топ отбор с топ мениджър и специални играчи. Не гледам резултатите, гледам как играят срещу различните отбори, пресират високо и са много директни. Това ни дава много възможности да се подготвим за този мач, защото ни очаква труден сблъсък, но трябва да спечелим, особено у дома. Андони Ираола също е специален. Начинът, по който той подобри играта на определени футболисти. Поглеждате състава им и в него има няколко играчи, които могат да се справят на най-високо ниво,” започна бившият наставник на Спортинг (Лисабон).

Ираола: Обичам да играем на "Олд Трафорд"

След това Аморим се насочи към основната тема за деня - краткосрочното бъдеще на Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусиар Мазрауи. Тримата трябва да се присъединят към националните си отбори за стартиращата след малко повече от седмица Купа на африканските нации. Крайният срок за това е именно понеделник, но “червените дяволи” продължават да водят разговори с местните федерации с надеждата, че тримата играчи ще получат отсрочка, за да играят срещу “черешките” и едва тогава да отпътуват към своите страни. Освен това той потвърди, че Хари Магуайър и Матайс де Лихт продължават да не са на разположение, а Бенямин Шешко, който доскоро лекуваше контузия в коляното, сега е получил хранително отравяне и отново е под въпрос.

“Хари Магуайър е аут. Матайс де Лихт също. Ще преценим положението на Бенямин Шешко и ще решим дали е на разположение. Той има хранително отравяне, разполагаме с още две тренировки и тогава ще преценим. Де Лихт има проблем в гърба си, не знаем със сигурност какво е точно. Не е нищо сериозно, но изпитва болка и за това трябва да бъдем внимателни. Все още водим разговори с националните отбори за Мбемо, Мазрауи и Диало. Мачът е в понеделник и те все още са тук, тренират и се опитваме да се подготвим за различни сценарии. Все още никой не знае дали ще можем да ги използваме. Всеки национален отбор има своите идеи за това кога иска на разположение играчите, но очаквам днес или утре да бъде взето окончателно решение. Имаме играчи, които могат да се справят със ситуацията. Имахме цяла седмица, така че можехме да работим върху различни сценарии,” обясни Аморим.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages