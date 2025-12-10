Йордан Минчев без точки при драматичен обрат на Кемниц в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц надиграха гръцкия Паниониос със 73:68 (20:18, 17:22, 16:24, 20:4) като домакини в мач от 10-ия кръг в група “В” на Еврокъп. С четвъртата си победа в надпреварата Кемниц заема осма позиция, докато Панионис записа девето поражение.

Минчев не успя да се разпише в двубоя, като овладя 4 борби за 18 минути на терена.

Домакините изоставаха с 53:64 след 30 минути игра, но в последната четвърт реализираха 20 срещу само 4 точки за Панионис и стигнаха до впечатляващия обрат в края.

Първите шест тима от двете групи ще продължат напред в надпреварата, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите.

Сега за тима на Кемниц предстои домакинство срещу Вюрцбург на 12 декември в среща от Бундеслигата, а на 16 декември Йордан Минчев и съотборниците му ще гостуват на литовския Литкабелис в турнира Еврокъп.

Следвай ни:

Снимки: Imago