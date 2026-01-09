Емоционално "сбогом" от Трей Йънг с Атланта Хоукс: Никога не съм си представял, че ще пиша това

След седем години и половина в Атланта, звездата на Хоукс Трей Йънг се сбогува с "Ястребите" с емоционален пост в личния си профил в социалната мрежа Х, след като дългоочакваната сделка, която го изпраща във Вашингтон Уизърдс, беше финализирана.

Американският плеймейкър, чието име се отъждествяваше с отбора от Атланта, изрази разочарованието си, че не успя да спечели шампионат по време на престоя си при "Ястребите", въпреки че заяви ентусиазма си за новата глава, която се отваря в кариерата му.

В посланието си Йънг спомена трудностите и неосъществените очаквания, подчертавайки, че целта му винаги е била да донесе титла на града.

"Никога не съм си представял, че ще пиша нещо подобно… Последните няколко години не се развиха така, както исках. Очакванията, които си създадохме, опитът да достигнем висоти, които Атланта никога преди не беше достигала. Да донеса шампионат в Атланта винаги е била моята цел. Но между контузиите, неуспехите и ситуациите, които нямаха смисъл, никога не успяхме да видим пълния си потенциал", написа пойнт гардът.

"Градът, който ме отгледа и ме научи на толкова много, винаги ще бъде глава от тази история… Въпреки това, болката от това да останеш същият в крайна сметка надделя над несигурността на промяната. Промяната често е придружена от страх, но аз я виждам като още една възможност. Влизам в тази следваща глава, изпълнен с вълнение, с високо вдигната глава и поглед напред. Време е да видим какво е възможно, когато подкрепата е истинска и визията е ясна. Продължаваме напред", завърши Трей Йънг.

Трей Йънг премина в тима от столицата на САЩ след сделка, която изпрати в Атланта в замяна за 27-годишия гард ветеранът СиДжей МакКолъм и Кори Киспърт.

Снимки: Gettyimages