  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц измъкнаха победа срещу Улм в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц измъкнаха победа срещу Улм в Еврокъп

  • 30 окт 2025 | 08:49
  • 261
  • 0
Германският Кемниц, чийто екип носи българският национал Йордан Минчев, се наложи над сънародниците си от Улм с 89:78 като домакин в мач от петия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. За Кемниц победата беше втора от началото на сезона, докато Улм допусна втора загуба.

Йордан Минчев допринесе за успеха със 7 точки, 8 борби и 1 асистенция за 23 минути на терена.

В края на третата част домакините изоставаха с 60:62, но в последния период измъкнаха победата.

За Минчев и съотборниците му предстои домакинство на Брауншвайг в Бундеслигата на 1 ноември, а на 4 ноември ще гостуват на френския Бург ан Брес в следващия кръг на турнира Еврокъп.

В следващия си мач Виена Баскет ще гостува на босненския КК Босна на 1 ноември в Адриатическата лига.

