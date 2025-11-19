Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Йордан Минчев и Кемниц постигнаха победа в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц постигнаха победа в Еврокъп

  • 19 ное 2025 | 13:36
  • 167
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц постигнаха победа в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и отборът на Кемниц победиха като гост Тренто (Италия) със 105:94 (19:20, 34:17, 23:26, 29:31) в двубой от осмия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете.

Кемниц заема седмо място във временното класиране с три успеха и пет поражения, а Тренто е осми със същия актив.

Йордан Минчев започна сред титулярите и завърши с 2 точки, 2 борби и 2 асистенции за 24 минути на терена.

Кевин Йебо беше най-полезен за успеха с 33 точки и 8 борби.

Първите шест тима от двете групи продължават напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще трябва да преминат през осминафиналите.

В следващия кръг от Еврокъп за Кемниц предстои домакинство на Тюрк Телеком (Турция) на 8 декември.

