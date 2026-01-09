Ботев 2012 се разделя с черногорец

Баскетболният Ботев 2012 Враца обяви раздялата си с черногореца Павле Джуришич.

206-сантиметровият състезател беше привлечен в българския клуб през септември миналата година. В Европа е носил екипите още на Финикс (Белгия), Подгорица (Черна гора) и Сутиеска Никшич (Черна гара).

"Благодарим на Павле Джуришич, че беше част от отбора на Ботев 2012", написаха от клуба, който в събота ще посрещне Академик Бултекс 99 в "Арена Ботевград" в двубой от Националната баскетболна лига.

Тимът на Ботев 2012 има актив от 6 победи и 7 загуби от началото на сезона.