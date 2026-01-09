Мачът Монако - Олимпиакос е с променена дата

Промяна в датата настъпи за мача Монако - Олимпиакос от Евролигата, като отборът от Княжеството официално обяви, че срещата ще се проведе на 12 март, четвъртък, а не на 13 март, петък, както беше първоначално планирано.
Информацията беше разпространена чрез социалните мрежи на Монако, откъдето уточниха, че решението не е взето от тях, а е едностранно от Евролигата. Причината за промяната е свързана с програмата на Олимпиакос и по-конкретно с отложения мач на "червено-белите" срещу Фенербахче, който е насрочен за 17 март.
Според съобщението, от Монако са положили усилия да запазят първоначалната дата 13 март, но без резултат. Така мачът е преместен с един ден по-рано.
Снимки: Imago