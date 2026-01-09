Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Мачът Монако - Олимпиакос е с променена дата

Мачът Монако - Олимпиакос е с променена дата

  • 9 яну 2026 | 19:19
  • 251
  • 0
Мачът Монако - Олимпиакос е с променена дата

Промяна в датата настъпи за мача Монако - Олимпиакос от Евролигата, като отборът от Княжеството официално обяви, че срещата ще се проведе на 12 март, четвъртък, а не на 13 март, петък, както беше първоначално планирано.

Определиха нова дата за отложения мач от Евролигата между Олимпиакос и Фенербахче
Определиха нова дата за отложения мач от Евролигата между Олимпиакос и Фенербахче

Информацията беше разпространена чрез социалните мрежи на Монако, откъдето уточниха, че решението не е взето от тях, а е едностранно от Евролигата. Причината за промяната е свързана с програмата на Олимпиакос и по-конкретно с отложения мач на "червено-белите" срещу Фенербахче, който е насрочен за 17 март.

Според съобщението, от Монако са положили усилия да запазят първоначалната дата 13 март, но без резултат. Така мачът е преместен с един ден по-рано.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Определиха нова дата за отложения мач от Евролигата между Олимпиакос и Фенербахче

Определиха нова дата за отложения мач от Евролигата между Олимпиакос и Фенербахче

  • 9 яну 2026 | 12:52
  • 656
  • 0
Везенков е под въпрос за домакинството на Олимпиакос срещу Байерн

Везенков е под въпрос за домакинството на Олимпиакос срещу Байерн

  • 9 яну 2026 | 12:14
  • 4936
  • 1
Интересни резултати за старт на кръг №21 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №21 в Евролигата

  • 8 яну 2026 | 23:41
  • 11944
  • 0
Новият съотборник на Везенков с първа тренировка в Пирея

Новият съотборник на Везенков с първа тренировка в Пирея

  • 8 яну 2026 | 17:44
  • 1367
  • 0
Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

  • 7 яну 2026 | 16:57
  • 1815
  • 1
Чима Монеке: Ако проговоря, ще ми вземат цялата заплата

Чима Монеке: Ако проговоря, ще ми вземат цялата заплата

  • 7 яну 2026 | 16:26
  • 1194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 1357
  • 3
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 18687
  • 70
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 19219
  • 19
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 8093
  • 13
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 15410
  • 59
Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

  • 9 яну 2026 | 19:00
  • 667
  • 0