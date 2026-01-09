Токо Шенгелия за бившия треньор на Барса: Заслужава топло посрещане от всички нас

Популярни
  • 9 яну 2026 | 18:34
  • 342
  • 0
Баскетболистите на Партизан ще гостуват на Барселона тази вечер в Евролигата, а с тях в зала "Блауграна" ще се завърне и Жоан Пеняроя. Той напусна Барселона само преди два месеца, след което реши да поеме горещия стол на Партизан. Този петък той ще води "черно-белите" срещу бившия си отбор. Грузинската звезда на Барселона Торнике Шенгелия очаква топло посрещане за бившия треньор.

"Заслужава топло посрещане от всички нас. Той беше старши треньор тук доскоро, много ми е скъп. Работеше по най-добрия начин, който можеше, наслаждавахме се с него и ценя всичко, което направи за мен и за клуба. Може би ще бъде сложно, защото ни познава отлично, но ще го вземем предвид", сподели Токо Шенгелия.

Треньорът на каталунците Чави Паскуал се съгласи с оценката на своя играч и добави, че изключително много уважава следващия съперник.

"Имат фантастичен отбор с много индивидуално качество – Калатес, Паркър, Фернандо, Осетковски… Всички те бяха важни в най-добрите испански отбори. Ще играят с по-малко напрежение, отколкото у дома, ще дойдат мотивирани и вярвам, че ще останат в мача до самия край. Ще трябва да покажем отлично представяне, за да победим", коментира Чави Паскуал.

Снимки: Imago

