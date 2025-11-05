Популярни
Йордан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Еврокъп

  • 5 ное 2025 | 01:08
  • 166
  • 0
Националът Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц допуснаха поражение при гостуването си на Бург-ан-Брес с 82:85 във Франция в среща от шестия кръг в група “В” на Еврокъп.

Кемниц претърпя общо четвърта загуба и продължава с актив 2-4, докато френският тим оглавява временното класиране в групата с пет победи и само едно поражение.

Йордан Минчев реализира 11 точки, като добави 5 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки за 30 минути на терена за гостите.

Баскетболистите на Кемниц водеха с 65:58 преди последната четвърт, но в заключителните 10 минути домакините успяха да измъкнат победата.

За Кемниц предстои гостуване на тима на Йена на 8 ноември в двубой от Бундеслигата, а четири дни по-късно Минчев и съотборниците му ще посрещнат черногорския Будучност в следващия кръг на турнира Еврокъп.

Снимки: Imago

