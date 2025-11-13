Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп

  • 13 ное 2025 | 01:31
  • 196
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и германския му отбор Кемниц отстъпиха пред черногорския Будучност със 71:84 (19:21, 20:16, 17:19, 15:28) като домакини в двубой от 7-ия кръг в група “В” на Еврокъп. Поражението беше второ поредно и общо пето за Кемниц, който заема 8-о място във временното класиране, докато Будучност постигна четвърти пореден и общо пети успех, които му донесе 4-тата позиция.

Йордан Минчев започна сред титулярите и завърши с 11 точки, 3 борби и 1 асистенция за 18 минути на терена.

Българинът изигра по-силно първо полувреме, допринасяйки за преднина от 39:37 за Кемниц на почивката. Последва равностойна трета част, в края на която резултатът бе равен – 56:56, но по-убедителна последна четвърт за Будучност осигури победата на черногорския състав.

Най-резултатен от съотборниците на Минчев беше Кевин Йебо с 20 точки, 7 борби и 3 асистенции.

Първите шест тима от двете групи продължават напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще трябва да преминат през осминафиналите.

В следващия кръг от Еврокъп за Кемниц предстои гостуване на италианския Тренто на 18 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 7174
  • 3
Спартак Плевен не успя да се справи с Ираклис в Солун

Спартак Плевен не успя да се справи с Ираклис в Солун

  • 12 ное 2025 | 21:38
  • 4403
  • 2
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 6178
  • 1
Валерия Алексиева: Вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем

Валерия Алексиева: Вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем

  • 12 ное 2025 | 20:37
  • 797
  • 0
Срещата между Миньор и Берое претърпя промяна

Срещата между Миньор и Берое претърпя промяна

  • 12 ное 2025 | 20:23
  • 846
  • 0
Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

  • 12 ное 2025 | 19:02
  • 1643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 12340
  • 20
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 7174
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 9337
  • 6
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 1374
  • 2
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 17656
  • 45
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 6178
  • 1