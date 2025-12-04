Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Минчев и компания с гръмка загуба у дома в Еврокъп

Минчев и компания с гръмка загуба у дома в Еврокъп

  • 4 дек 2025 | 23:31
  • 96
  • 0
Минчев и компания с гръмка загуба у дома в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и германският му отбор Найнърс Кемниц допуснаха поражение от турския Тюрк Телеком с 63:87 (14:20, 24:25, 10:20, 15:22) като домакини в двубой от деветия кръг в Група В на турнира Еврокъп. Загубата беше шеста за Кемниц, който заема осмо място във временното класиране, докато Тюрк Телеком записа шести успех от началото на сезона и се намира на четвърта позиция.

Минчев завърши с 10 точки, 4 борби и 2 откраднати топки за 27 минути на терена.

Баскетболистите на Кемниц изоставаха с 38:45 на почивката, а след 30 минути игра гостите увеличиха преднината си до 65:48.

За победата на Тюрк Телеком най-резултатен беше Джалийн Смит със 17 точки и 4 борби.

За Кемниц предстои гостуване на Бон в двубой от Бундеслигата на 6 декември, а в Еврокъп Йордан Минчев и съотборниците му ще бъдат домакини на Панионис на 9 декември.

Първите шест тима от двете групи ще продължат напред в надпреварата, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите.

Снимки: Imago

