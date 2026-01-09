Популярни
  4. Таварес след рекорда: Не очаквах да достигна това число толкова бързо

  • 9 яну 2026 | 18:11
  • 94
  • 0
Валтер "Еди" Таварес влезе в историята на Евролигата и го направи по начина, който характеризира цялата му кариера: доминирайки под коша.

При победата на Реал Мадрид над Макаби Тел Авив с 98:86, центърът от Кабо Верде надмина Паулиус Янкунас и стана най-добрият борец в подкошието за всички времена в турнира.

Таварес влезе в мача, нуждаейки се от пет борби, за да счупи рекорда и го постигна още по време на срещата, която завърши с 11 овладени топки. Така той достигна общо 2016 борби в 297 мача от Евролигата – число, което придобива още по-голяма стойност, ако се има предвид, че на Янкунас му бяха нужни почти 100 мача повече, за да достигне върха.

Тази историческа вечер дойде в особен мач, тъй като се проведе при закрити врати в Movistar Arena. Реал Мадрид изпита затруднения през първото полувреме, но през второто – и особено през третата четвърт – вдигна оборотите и грабна победата.

Въпреки личния рекорд на Таварес, титлата MVP на мача беше поделена между него и хърватското крило Марио Хезоня, като центърът на мадридчани записа 9 точки, 11 борби и 1 чадър в поредно впечатляващо представяне.

След края на мача Таварес не скри вълнението си:

"Това означава много за мен, не мога да повярвам. Не очаквах да достигна това число толкова бързо. Да надминеш Фелипе Рейес, който за мен е най-добрият борец в подкошието, както и Янкунас, ме прави наистина щастлив. Трябва да продължа така, докато не приключа кариерата си".

33-годишният център наблегна и на значението да оставиш своя отпечатък в Реал Мадрид: "Да пишеш история в такъв голям клуб означава много. Рекордите в Реал не са като рекордите навсякъде другаде. Това е нещо, което ще остане с мен завинаги".

Споменаването на Фелипе Рейес не беше случайно. Емблематичният капитан на Реал също е в Топ 5 на "рибаундърите" в Евролигата със 1799 борби, докато в Топ 10 могат да бъдат намерени имена като Кайл Хайнс, Ян Весели, Никола Милутинов и Анте Томич.

Въпреки това, Таварес се отличава, тъй като е единственият играч от първата десетка, който е играл всичките си мачове в турнира само с един отбор: Реал Мадрид.

Със средно по 6,8 борби на мач и две спечелени Евролиги (2018, 2023), Таварес не е просто рекордьор. Той е може би най-влиятелният център в турнира на своето поколение и вече, с цифри и постоянство, един от най-добрите високи играчи в историята на европейския клубен баскетбол.

Снимки: Imago

