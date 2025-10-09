Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц постигнаха първа победа в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц постигнаха първа победа в Еврокъп

  • 9 окт 2025 | 08:33
  • 183
  • 0
Баскетболният национал Йордан Минчев и неговият германски тим Кемниц се наложиха над литовския Литкабелис с 86:67 като домакини в двубой от втория кръг в група В на турнира Еврокъп. Победата беше първа за Кемниц, който заема четвърто място във временното класиране в групата с актив 1-1.

Минчев беше близо до "дабъл-дабъл" и допринесе за успеха с 10 точки, 8 борби и 1 асистенция за 29 минути на терена.

Най-резултатен за Кемниц беше Тай Брюър с 19 точки и 3 борби.

Германският състав изигра силен мач и водеше с 53:29 още на почивката, а преди последния период резултатът бе 71:46.

В турнира Еврокъп за Кемниц предстои гостуване на турския Бешикташ на 15 октомври, а преди това Йордан Минчев и съотборниците му посрещат Лудвигсбург в двубой от Бундеслигата на 10 октомври.

