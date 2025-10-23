Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Втора поредна загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Еврокъп

Втора поредна загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Еврокъп

  • 23 окт 2025 | 05:48
  • 380
  • 0
Германският Кемниц, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби от английския Лондон Лайънс с 67:68 като домакин в мач от четвъртия кръг в група “В” на турнира Еврокъп. Поражението беше второ поредно и общо трето за Кемниц, докато Лондон Лайънс постигна втори пореден успех от четирите си срещи до момента.

Йордан Минчев завърши с 8 точки и 6 борби за 28 минути на паркета за германския състав.

Кемниц водеше с 34:33 на почивката, а гостите имаха аванс от 7 точки - 54:47 преди последните 10 минути. Домакините поведоха с 67:64 малко преди края на срещата, но баскетболистите на Лондон Лайънс измъкнаха успеха.

За победителите най-резултатен беше американецът Камерън Макгъсти с 20 точки, 4 борби и 6 асистенции.

Кемниц ще посрещне друг германски отбор - Улм, в следващия кръг на Еврокъп на 29 октомври, а три дни по-рано ще гостува на Бамберг в двубой от Бундеслигата.

