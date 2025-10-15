Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Силен Йордан Минчев не стигна на Кемниц срещу Бешикташ в ЕвроКъп

Силен Йордан Минчев не стигна на Кемниц срещу Бешикташ в ЕвроКъп

  • 15 окт 2025 | 22:27
  • 558
  • 0

Българският национал Йордан Минчев изигра поредния си силен мач за Кемниц, записвайки 15 точки, 3 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 1 чадър, но неговият тим отстъпи с 88-93 на Бешикташ като гост в мач от третия кръг на ЕвроКъп.

Срещата започна добре за германците, които обаче бързо загубиха преднината си и след 10 минути игра вече изоставаха с 19-27. Двата тима изиграха равностойна втора четвърт и на почивката разликата остана 8 точки в полза на домакините от Турция. След паузата тимът на Минчев спечели с 21-13 и двата отбора влязоха при равенство в заключителните минути на двубоя. В тях турците в успяха да вземат крехък аванс от 5 точки и да спечелят мача.

