Честита нова 2026 година!

Честита нова година, скъпи приятели и читатели! Екипът на Sportal.bg пожелава на всички вас здраве, щастие, любов и благоденствие през 2026 година. Пожелаваме си и много български спортни успехи.

“Благодарим ви, че и през отминалата година разчитахте на нас, за да бъдете информирани за всичко най-интересно от света на спорта! Вярваме, че ще продължим да бъдем заедно и ще вървим напред!”

През 2025 година българските спортисти отново ни дадоха много поводи за гордост и радост.

Мъжкият национален отбор по волейбол направи истински фурор на Световното първенство във Филипините и спечели сребърните отличия. Страната ни се бори за титлата за първи път от 55 години насам, а националната еуфория около финала прерасна в грандиозно посрещането на героите. По-големият ефект обаче дойде след Световното, когато рекорден брой деца пожелаха да тренират волейбол, надхвърляйки капацитета на родните школи, а братята Алекс и Симеон Николови, както и капитанът на “трикольорите” Александър Грозданов попаднаха в топ 10 на световния волейбол.

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Не по-малко вълнуващо бе и представянето на Карлос Насар във вдигането на тежести. Олимпийският шампион от Париж 2024 продължи хегемонията си и през 2025 година, като за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова със световни рекорди в изхвърлянето и в двубоя, изпреварвайки съперниците си с 38 кг. По-късно той завоюва и световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия. Насар е само на 21 години, така че можем да очакваме още много успехи за в бъдеще от него.

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Българският тенис също показа, че можем да се надяваме на светло бъдеще. 16-годишният Иван Иванов стигна полуфинал на “Ролан Гарос”, а впоследствие спечели титлите при юношите на “Уимбълдън” и Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия българин, който завършва годината като №1 в света при юношите. Заради тези успехи той бе обявен за световен шампион за 2025 година от Международната федерация по тенис. От Александър Василев също очакваме успешен преход при мъжете. Той бе достоен съперник на Иван в историческия български финал в Ню Йорк.

Моторните спортове също вече са българска територия. Големият пробив направи Никола Цолов, който стана вицешампион във Формула 3. Успехът му е най-доброто постижение в историята на българския автомобилизъм. Цолов вече се състезава във Формула 2, а впечатляващият му дебют е сериозна заявка за отлично представяне и в този шампионат. Разбира се, неговата цел е Формула 1 и няма никакво съмнение, че той има реални шансове да сбъдне мечтата си.

Много успехи записаха и състезателите ни в “белите” спортове.

В сноуборда 20-годишният Тервел Замфиров влезе в историята на спорта, като първия българин с медал, и то златен, от световно първенство на FIS - международната федерация, която обединява 5 спорта - алпийски ски, ски бягане, ски скок, северна комбинация и сноуборд.Това стана факт, след като Тервел победи във финала на паралелния слалом на първенството на планетата за мъже и жени в Сен Мориц-Енгадин (Швейцария). Той също така стана и световен шампион в паралелния гигантски слалом и паралелния слалом за младежи.

Исторически момент в спорта ни! Тервел Замфиров вече е световен шампион и при мъжете

Само на 15, неговата сестра а Малена Замфирова спечели два сребърни медала в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом, както и злато с брат си Тервел в отборното на Световното първенство до 23 г. в Закопане. Тя също така стана втора в старта за Световната купа при жените в Криница и бе избрана за най-добър млад спортист на Европа от Европейския олимпийски комитет.

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

В алпийските ски Алберт Попов спечели нощния слалом в Мадона ди Кампильо и записа първа победа в старт от Световната купа. Историческият успех дойде на 8 януари, точно 45 години след триумфа на Петър Попангелов в слалома в Ленгрис през 1980 година.

Фантастично! Алберт Попов триумфира в слалома в Мадона ди Кампильо

В биатлона Милена Тодорова също записа рекордно класиране, завършвайки втора в масовия старт на 12.5 километра от Световната купа в Поклюка. Резултатът ѝ е и най-добрият за женския биатлон в България от близо 21 години насам.

Изключителна! Милена Тодорова с второ място за Световната купа в Поклюка

Поводи за радост по традиция ни донесе и художествената гимнастика. Родните грации спечелиха общо 111 медала - 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови от първенствата на Стария континент и света, а също и от европейски и световни Чаландж купи, Гран при и международни турнири. Стилияна Николова стана световна вицешампионка в отборното, на обръч и лента, а на европейското също се класира втора в многобоя, добавяйки към него обаче и три златни медала – на обръч, топка и бухалки.

Безспорният връх в бойните спортове бе белязан на шампионата на планетата в Ливърпул, където Рами Киуан стана вицешампион в категория до 75 килограма. Той осигури първи финал за мъжкия ни бокс на Световно първенство от 2009 година. В категория до 60 килограма пък Радослав Росенов се поздрави с бронз и така България се класира на шесто място в крайното подреждане по медали.

Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

Кралицата на спортовете - леката атлетика, също ни направи горди. Божидар Саръбоюков стана европейски шампион на скок дължина за мъже в зала в Апелдорн (Нидерландия) –успех за мъжката ни атлетика, който не бе постиган от 25 години. Въпреки контузия в началото на лятото атлетът от Хеброс-Харманли направи блестящ сезон със сребърен медал на европейския шампионат за младежи под 23 години в Берген, Норвегия и пето място на световното първенство в Токио, Япония. Саръбоюков добави към успехите си през 2025-а балканска титла в зала и сребърен медал на балканския шампионат на открито.

Божидар Саръбоюков е европейски шампион в инфарктно състезание

В баскетбола Александър Везенков и през 2025 година показа, че е сред водещите играчи в Европа. Той стана шампион на Гърция с Олимпиакос, а в Евролигата игра във “Финалната четворка” и попадна в Идеалната петица на турнира за трети път в своята кариера.

Във фехтовката Йоана Илиева спечели бронз на турнира за Световната купа в Кайро (Египет) и записа общо пет подиума в пет старта през изминалия сезон. Благодарение на тези успехи тя се изкачи до рекордното за кариерата 3-о място в световната ранглиста на сабя при жените.

При паралимпийците Ружди Ружди стана за шести път световен шампион в тласкането на гюле.

Ружди Ружди е световен шампион за шести път

Нека 2026 г. бъде още по-добра – година, в която българските спортисти ще ни радват с шампионски представяни и много медали! А спортните фенове ги очакват много емоции, защото предстоят Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо, Световното първенство по футбол, Евроволей за мъже и много други вълнуващи надпревари!