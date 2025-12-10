Брюж - Арсенал (съставите)

Водачът в класирането на Шампионската лига Арсенал гостува на Брюж в двубой от шестия кръг в основната фаза на турнира. "Топчиите" ще търсят нов успех, за да се утвърдят на върха в таблицата, но срещу себе си ще имат съперник, който вече доказа, че е способен да поднася изненади.

Арсенал има пълен актив от 15 точки и само един допуснат гол. В предишния си мач в турнира съставът на Микел Артета се наложи над Байерн (Мюнхен) с 3:1. През уикенда обаче беше допуснато поражение с 1:2 от Астън Вила в Премиър лийг и сега отборът ще иска да се върне към победите.

Брюж е на 28-а позиция в класирането с актив от 4 точки. Те бяха завоювани в домакинствата на Монако (4:1) и Барселона (3:3). Белгийският гранд остана без треньор преди броени дни, след като ръководството уволни Ники Хайен. Негов временен заместник ще е Иван Леко.

На вратата на Брюж е Симон Миньоле, а защитата пред него оформят Уго Сике, Жоел Ордонес, Брендън Мехеле и Хоакин Сейс. Александър Станкович и Рафаел Ониедика са двойката вътрешни халфове, пред тях ще действат Карлуш Форбш, Ханс Ванакен и Христос Цолис, а на върха на атаката започва Николо Тресолди.

Сред резервите остават Хуго Ветлесен и Мамаду Диакон, а извън състава заради контузии са Ромео Вермон, Нордин Якерс и Линт Одор.

Our XI warriors for this evening! 🔵⚫ pic.twitter.com/SdQ1ZgMjMg — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 10, 2025

Арсенал е без Букайо Сака, който е на пейката. Вместо негостартира Нони Мадуеке, а другите двама нападатели на гостите са Виктор Гьокереш и Габриел Мартинели. В средата на терена Артета се е спрял на Мартин Йодегор, Микел Мерино и Мартин Субименди, четиримата бранители са Бен Уайт, Кристиан Ньоргор, Пиеро Инкапие и Майлс Люис-Скели, а под рамката застава Давид Рая.

Рикардо Калафиори и Еберечи Езе са резерви, както и възстановеният от тежка контузия Габриел Жезус, който очаква да се завърне в игра след близо едногодишно отсъствие.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Norgaard at the back

⚡️ Martinelli down the wing

😤 Gyokeres up top



Let's keep our Champions League momentum going ✊ — Arsenal (@Arsenal) December 10, 2025

Снимки: Gettyimages