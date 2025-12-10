Мбапе е на пейката срещу Сити (съставите)

Реал Мадрид и Манчестър Сити се изправят в един от най-интересните мачове в Шампионската лига тази седмица. Двубоят е на “Бернабеу” и започва в 22:00 часа.

Разликата между двата отбора преди срещата е две точки в полза на “кралете”. Испанците обаче са в криза на резултати и има информации, че този сблъсък може да е последен шанс на треньора Чаби Алонсо да спаси поста си. Килиан Мбапе е резерва за Реал, след като от вчера се оплаква от болки в крака, а отделно е със счупен пръст на ръката. Тимът е разкъсван от проблеми с контузени футболисти, заради което тази вечер от първата минута започва младият нападател Гонсало Гарсия. Титуляри са още Родриго и Винисиус Жуниор, което подсказва по-офанзивна схема. Капитанът Федерико Валверде ще действа като десен бек.

В същото време Манчестър Сити набра скорост с три поредни победи в Премиър лийг, където е втори в класирането. Джосеп Гуардиола залага на състав с Раян Шерки, Холанд и Доку в предни позиции, а Тижани Райндерс е на пейката.

Your City team to face Real Madrid 😤🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Foden, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Bettinelli, Reijnders, Ake, Marmoush, Ait-Nouri, Savinho, Khusanov, Bobb, Lewis pic.twitter.com/VoT9x7YVwo — Manchester City (@ManCity) December 10, 2025