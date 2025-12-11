Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите

Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите

  • 11 дек 2025 | 00:16
  • 376
  • 0
Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите

Бенфика много бързо възроди надеждите си за класиране на елиминациите в Шампионската лига, записвайки втора поредна победа в актива си. "Лисабонските орли" надиграха Наполи с 2:0 в сблъсъка помежду им от 6-ия кръг и направиха сериозен скок в класирането. Те стигнаха до успеха с попадения на Ричард Риос Монтоя в 20-ата и Леандро Барейро в 49-ата минута, а можеха да запишат и по-изразителна победа. По всичко личи, че възпитаниците на Жозе Моуриньо вече са забравили лошия старт в турнира с четирите поредни загуби и вече имат повод дори да мечтаят за нещо доста по-сериозно.

Мачът започна с натиск на Бенфика, като с пропуски се отличиха Франьо Иванович и Фредерик Аурснес на два пъти.

В 20-ата минута резултатът бе открит. Топката бе центрирана в наказателното поле, Франьо Иванович я свали за Ричард Риос Монтоя, който я отклони във вратата за 1:0.

В 29-ата минута и Наполи имаше нелош шанс, но изстрел с глава на Джовани Ди Лоренцо премина покрай вратата.

В началото на втората част "орлите" удвоиха преднината си. В 49-ата минута топката бе центрирана пред вратата и там Леандро Барейро с пета я прати в мрежата

Наполи създаде една от най-добрите си възможности в 71-вата минута Давид Нерес отправи страхотен удар, който бе спасен с мъка от Трубин.

В края на мача обаче Бенфика можеше да направи победата си още по-изразителна, ако не беше вратарят на гостите Ваня Милинкович-Савич, който на два пъти отказа Евангелос Павлидис с две отлични спасявания в 80-ата и 85-ата минута.

Все пак Бенфика записа втора поредна победа и възвърна надеждите си за класиране в топ 24 и участие на елиминациите. "Орлите" вече са точно на ръба на 25-ото място с 6 точки. Наполи пък е само две позиции по-нагоре, на 23-ото място със 7 точки.

