Виляреал пусна химна на Лига Европа и се сбогува с Шампионската лига

Виляреал, който прави силен сезон в Ла Лига, се сбогува с надеждите си да продължи напред в Шампионската лига. В среща от шестия кръг на основната фаза испанците загубиха драматично вкъщи с 2:3 от ФК Копенхаген. Датчаните забиха победния гол в последната минута чрез Андреас Корнелиус.

Поражението е пето за “жълтата подводница” и със само точка в актива си те нямат шанс за попадане сред първите 24 отбора, с което ще приключат участието след последните два кръга. Датчаните пък вече имат седем пункта и могат да се надяват да продължаване към плейофния кръг.

Домакините на “Де ла Серамика” не само че допуснаха попадение в края, ами се провалиха и в началото, след като още с първата си атака ФК Копенхаген излезе напред чрез Мохамед Елиунуси (2’). Даже испанците се издъниха преди това, защото още преди началото на срещата по погрешка пуснаха химна на Лига Европа вместо този на ШЛ.

They've just played the Europa League tune rather than the Champions League one.



Might be taken with more humour if Villarreal were coasting through to the knockouts. pic.twitter.com/CxfzPFfPxH — Ruairidh Barlow (@RuriBarlow) December 10, 2025

До края на полувремето “жълтата подводница” пропусна поне две чисти положения, но и съперникът имаше шансове.

Веднага след подновяването на играта Санти Комесаня (47’) успя да изравни, но буквално секунди след това защитата в жълто пак се пропука и Елиас Ашури реализира за шампиона на Дания.

Виляреал обаче пак намери сили да изравни - чрез Тани Олувасей (56’).

После домакините бяха по-активни и търсеха победния гол, но в крайна сметка получиха такъв в своята мрежа.

В последните два кръга на Виляреал предстоят домакинство на Аякс и гостуване на Байер (Леверкузен). ФК Копенхаген пък има тежка програма с мач срещу Наполи вкъщи и визита на Барселона.