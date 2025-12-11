Популярни
  • 11 дек 2025 | 00:26
Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

Байер (Леверкузен) и Нюкасъл завършиха 2:2 в мач от шестия кръг на Шампионската лига. Бруно Гимараеш си отбеляза автогол в 13-ата минута, а домакините се оттеглиха с преднина от попадение на почивката. Антъни Гордън (51’) изравни от дузпа в началото на второто полувреме, а Люис Майли (74’) осъществи пълния обрат за “свраките”, но Алехандро Грималдо оформи равенството в 88-ата минута. Двата тима изиграха доста по-постна първа част, но след почивката феновете по трибуните са останали доволни от зрелището, което двата тима им предоставиха. За домакините това бе трети пореден мач без поражение в най-комерсиалния клубен турнир, а англичаните пък гледат уверено към класиране в директните елиминации с 10 точки.

Срещата започна отлично за домакините, които поведоха след по-малко от четвърт час, когато Роберт Андрих засече с глава центриране от корнер в гърба на Бруно Гимараеш, а топката влетя в мрежата. В средата на първата част домакините искаха дузпа, но след преглед с ВАР съдията даде знак да играта да продължи. До края на първата част двата тима предложиха повече битка, но и размениха по една по-сериозна опасност.

В началото на втората част “свраките” опитаха да наложат натиск. Люис Хол стреля опасно, а малко след това Марк Флекен се опита да достигне една топка, но извърши нарушение. Антъни Гордън застана зад топката и реализира отсъдената дузпа. По този начин английският национал се превърна в едва втория играч на Нюкасъл след Алан Шиърър, който отбелязва пет попадения в един сезон в Шампионската лига. Именно той нацели и греда десетина минути по-късно. Крилото продължи забележителното си представяне и четвърт час преди края прати отлично центриране от фланга, което бе засечено от Майли в мрежата, а “свраките” поведоха.

Очаквано на свой ред Байер (Леверкузен) тръгнаха масирано в нападение в търсене на изравнителен гол и в последните минути направиха няколко пропуска, а и Аарън Рамсдейл имаше някои ключови намеси. Стражът обаче капитулира в 88-ата минута, когато продължително разиграване доведе до отлично подаване на Ибрахим Маза в предни позиции, а там нахлуващият Грималдо изравни.

Със спечелената точка Нюкасъл събра 10 точки и се намира на 12-ото място в класирането и гледа все по-уверено към елиминациите. Байер Леверкузен пък е само с точка по-малко, но и цели осем позиции по-надолу в подреждането.

Снимки: Imago

