Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

Манчестър Юнайтед ще посрещне Уулвърхамптън в мач от Премиър лийг на 30 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:15 часа на стадион "Олд Трафорд". Главен съдия на срещата ще бъде Томас Брамал, който ще има отговорната задача да ръководи последния мач на "червените дяволи" за календарната година. Двата отбора се изправят един срещу друг за втори път този сезон.

Манчестър Юнайтед заема шестата позиция в класирането с 29 точки след 18 изиграни мача, като тимът е отбелязал 32 гола и е допуснал 28. "Червените дяволи" се намират в добра позиция за атака към топ 4 и това е допълнителен стимул да излязат мобилизирани за победа тази вечер.

От друга страна, Уулвърхамптън изживява кошмарен сезон, заемайки последното 20-то място с едва 2 точки от 18 срещи. "Вълците" имат катастрофална голова разлика - само 10 отбелязани и цели 39 допуснати гола. Те се нуждаят от всяка възможна точка, която могат да докопат, в противен случай шансовете им за оцеляване в елита ще се изпарят и на теория.

Манчестър Юнайтед демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. "Червените дяволи" победиха Нюкасъл с 1:0 (на 26.12.2025), но преди това отстъпиха на Астън Вила с 1:2 (на 21.12.2025). Впечатляващо равенство 4:4 записаха срещу Борнемут (на 15.12.2025), а преди това разгромиха именно Уулвърхамптън като гост с 4:1 (на 08.12.2025). Месецът започна с равенство 1:1 срещу Уест Хам (на 04.12.2025).

За разлика от тях, Уулвърхамптън е в ужасяваща серия от 12 последователни загуби. В последните си пет мача те паднаха от Ливърпул с 1:2 (на 27.12.2025), от Брентфорд с 0:2 (на 20.12.2025), от Арсенал с 1:2 (на 13.12.2025), от Манчестър Юнайтед с 1:4 (на 08.12.2025) и от Нотингам Форест с 0:1 (на 03.12.2025). Разликата в моментната форма на двата отбора е очевидна.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Юнайтед има лек превес с три победи срещу две за Уулвърхамптън. Най-скорошната среща се състоя съвсем наскоро - на 8 декември 2025 г., когато "червените дяволи" триумфираха с 4:1 като гости. Преди това, през април 2025 г., "вълците" изненадващо победиха с 1:0 на "Олд Трафорд", а през декември 2024 г. отново надделяха с 2:0 на своя стадион. По-рано през 2024 г. се изигра един от най-зрелищните мачове между двата тима, завършил 4:3 в полза на Манчестър Юнайтед, а през август 2023 г. "червените дяволи" спечелиха с минималното 1:0 като домакини. Историята показва, че срещите между тези отбори често са непредсказуеми, въпреки моментната разлика в класирането.

В последния мач между двата тима Бруно Фернандеш отбеляза два гола, а Брайън Мбемо и Мейсън Маунт добавиха по един за победата с 4:1.Този път обаче нито един от тях няма да е на разположение на Рубен Аморим. Мбемо и Бруно отсъстват, като първият е с Камерун на Купата на африканските нации, а португалецът страда от мускулна контузия, получена при загубата от Астън Вила преди седмица. Маунт се присъедини към нарастващия списък с контузени при победата с 1:0 над Нюкасъл. Към тях трябва да прибавим и защитниците Хари Магуайър и Матайс де Лихт, както и халфа Коби Мейну.

Уулвс ще бъдат без халфа Андре, след като получи петия си жълт картон при загубата с 1:2 от Ливърпул на "Анфийлд" миналия уикенд. Той се присъединява към контузените Жан-Рикнер Белегард (голмайстор срещу Юнайтед последния път), Маршал Мунеци и Родриго Гомеш. Еманюел Агбаду и Таванда Чирева все още са с националните си отбори на Купата на Африка и също ще пропуснат мача. Мениджърът Роб Едуардс изрази увереност, че Йерсон Москера и Сантяго Буено ще бъдат на разположение. И двамата играчи напуснаха мача срещу Ливърпул с контузии.

