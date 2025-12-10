Популярни
  • 10 дек 2025 | 21:04
  • 350
  • 2
Атлетик Билбао - ПСЖ, съставите

Атлетик Билбао приема Пари Сен Жермен в мач от шестия кръг на Шампионската лига. Парижани са четвърти в подреждането на основната фаза и победа днес ще ги доближи с още една солидна крачка към директното класиране в следващата фаза. Футболистите на Луис Енрике имат четири победи и само една загуба, която дойде при домакинството на Байерн (Мюнхен). Баските от своя страна са само с 4 точки след едва един успех, равенство и цели три загуби. Ново поражение днес ще направи задачата на играчите на домакините още по-сложна.

Наставникът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде залага на най-доброто, с което разполага. Единствено Иняки Уилямс започва двубоя от пейката, но за сметка на това атаката на баските ще бъде водена от неговия брат Нико Уилямс и Ойхан Сансет. Юри Берчиче пък заема мястото на получилия сериозна травма Аймерик Лапорт.

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике не може да разчита на своя титулярен страж Люка Шевалия, а вместо него започва Сафонов. Усман Дембеле също не е на разположения, а атаката на тима ще бъде водена от Сени Маюлу, който ще бъде подпомаган от Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия. Дезире Дуе пък е на скамейката.

