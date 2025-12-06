Слот: Трудно е да повярвам какво се случи

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира равенството 3:3 срещу Лийдс в 15-ия кръг на Премиър лийг, дошло след изравнителен гол в 96-ата минута.

„Трудно е за вярване. Мисля, че играхме добре, дори много добре, през по-голямата част от мача и поведохме с 2:0. Нямахме никакви проблеми и според мен не допуснахме нито едно положение до онзи епизод, в който извършихме нарушение, а то дори не беше голова ситуация", заяви разочарованият Слот.

„Резултатът стана 2:1, а малко след това, при първата им възможност, домакините изравниха. След това отново поведохме и изглеждаше, че сме направили достатъчно, за да спечелим мача, но статично положение доведе до 3:3", продължи нидерландецът.

„Не става въпрос за мен. Става въпрос за нас, за феновете. Играчите свършиха огромна работа, но отново допуснахме гол от статично положение. Това е вече 10-и или 11-ти подобен случай през сезона. Ако допускаш толкова много голове, няма как да си по-високо в класирането, отколкото сме в момента“, каза още Арне Слот.

Снимки: Gettyimages