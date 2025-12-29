Популярни
Трето поредно реми свърши работа на Мали

  • 29 дек 2025 | 22:56
Мали записа трето поредно реми в група "А" на Купата на африканските нации в срещата с Коморски острови от третия кръг на турнира. Мачът на стадион "Мохамед V" в Казабланка завърши при резултат 0:0, но това бе добре дошло за малийците, които си осигуриха второто място в групата и продължаване към 1/8-финалите на надпреварата.

Мали може повече да съжалява, че не успя да се поздрави с победата в тази среща, тъй като повече атакуваше и създаде повече голови опасности.

В добавеното време обаче "орлите" завършиха мача в намален състав, след като Амаду Айдара получи директен червен картон след намесата на ВАР заради опасно за здравето нарушение.

Все пак мачът завърши при нулево реми и Мали завършва на 2-рото място в групата с 3 точки и се класира за 1/8-финалите. Коморос остава 3-и с 2 точки и минимална надежда да бъде един от най-добрите трети отбори, които продължават към елиминациите.

