Столът на Еспирито Санто в Уест Хам се клати

  • 30 дек 2025 | 01:32
  • 141
  • 0
Столът на Еспирито Санто в Уест Хам се клати

Нуно Еспирито Санто направи своя дебют начело на Уест Хам преди точно три месеца и дори постигна положителен резултат – равенство 1:1 с Евертън в Ливърпул, но оттогава отборът му е в много негативна серия и позицията му е застрашена.

Според Talksport, „чуковете“ обмислят да уволнят португалския треньор и вече имат предвид заместник: Славен Билич, което би било завръщане. Сърбинът тренираше клуба две години и половина, между 2015 и 2017 г., и е свободен на пазара, след като напусна Ал-Фатех преди повече от година.

В 13 мача начело на Уест Хам, Еспирито Санто е спечелил само два – срещу Нюкасъл (3:1) и Бърнли (3:2), при това последователно, но има четири равенства и седем загуби. Отборът му не е печелил нито един от последните си седем мача и е в серия от три поредни загуби, последната от които бе у дома срещу Фулъм (0:1) на Марко Силва.

Преди да приключи 2025 година, "чуковете" приемат Брайтън този вторник, но дори победа няма да извади клуба от зоната на изпадащите – те са на пет точки от Нотингам Форест, където Еспирито Санто започна сезона.

Въпреки, че бъдещето му в Уест Хам е под въпрос, португалският специалист изглежда не е притеснен и вече прави планове за зимната селекция.

"Много ще бъде важно да постигнем баланс в състава. Имаме определени позиции, на които са ни нужни повече опции. Сега сме фокусирани върху Брайтън, но клубът работи и по трансферите. Пазарът отваря скоро и ще трябва да вземем важни решения", каза Еспирито Санто пред Sky Sports.

Снимки: Gettyimages

