  Милан
  2. Милан
  Няма развитие в преговорите между Милан и Менян

  • 8 дек 2025 | 08:18
Според италиански медии преговорите за нов договор между Милан и вратаря Майк Менян са в застой поради разминавания в исканата заплата. Настоящият контракт на френския национал изтича в края на сезон 2025/26. Ръководството на "росонерине" от няколко месеца води разговори с Менян за евентуално подновяване, но до момента не е постигнат съществен напредък. Без нов договор 30-годишният страж рискува да напусне като свободен агент след края на кампанията.

Според информация на журналиста Клаудио Раймонди от "SportMediaset", разликата между исканията на Менян и предложението на клуба е около 3 милиона евро на сезон. Твърди се, че вратарят настоява за годишна заплата в размер на 8 милиона евро. Това би го превърнало в най-високоплатения вратар в италианското първенство и един от най-скъпоплатените играчи в лигата като цяло. От своя страна, Милан е „заседнал“ на оферта от 5 милиона евро на сезон. Според Milannews.it е малко вероятно клубът да повиши предложението си.

Междувременно се появиха информации за интерес към Менян от няколко европейски клуба, сред които Челси, Ювентус, Байерн (Мюнхен) и Пари Сен Жермен.

