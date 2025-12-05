Милан уреди първото си зимно попълнение

От Милан са постигнали споразумение с Индепендиенте Меделин за привличането на левия халф-бек Хуан Арисала, съобщават Матео Морето и Фабрицио Романо. Така той ще се превърне в първото зимно попълнение на “росонерите”.

Трансферната сума по сделката е в размер на 3 млн. евро, като към нея ще бъде добавен процент от следващата продажба на играча. Интерес към 20-годишния младежки национал на Колумбия е имало също така от клубове от Англия и Белгия, но той настоял да премине именно в Милан. Очаква се Арисала да пристигне в Милано след финала за Купата на Колумбия между Индепендиенте и Атлетико Насионал по-късно този месец. За родния си клуб младият талант е изиграл общо 51 мача с три гола и една асистенция.

🚨🔴⚫️ Juan Arizala to AC Milan, here we go! Deal in place for 20 year old fullback to join Milan from Deportivo Independiente Medellin.



€3m fee plus sell-on clause for one of the record sales in Colombian league history.



Proposals from UK/Belgium rejected to join Milan. 🇨🇴 pic.twitter.com/A7aQZZ2tF9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025

Снимки: Gettyimages