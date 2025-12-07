Популярни
Алегри: Ще се опитаме да преобърнем статистиката ни като гости на Торино

  7 дек 2025 | 15:07
Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази надежда, че тимът му ще успее да спечели утрешната си визита на Торино, въпреки че през последните 12 години “росонерите” изпитват големи трудности в гостуванията си на този съперник.

“Трябва да сме готови да изиграем солиден мач. Ще се опитаме да преобърнем статистиката ни като гости на Торино. В последните 12 години имаме шест ремита, пет загуби и само една победа. През последните три години Милан загубиха три пъти. Трябва да подходим към този мач с голяма скромност. Торино са много физически отбор, като е доста трудно да се играе на техен терен. Те направиха серия негативни резултати. Имаме нужда от много солиден мач. Достигнахме етап от сезона, в който отсега до края на януари ще се определи класирането. Надяваме се Сантиаго Хименес да се завърне възможно най-скоро. Той е важен играч и ни е необходим както в технически, така и в числен аспект. Снощи Кристиан Пулишич имаше треска, така че ще видим дали ще бъде на разположение, или не. Закари Атекаме приключва възстановяването си, а за Юсуф Фофана се надяваме да е готов за мача със Сасуоло.

Между утрешния двубой и този от следващия кръг ни предстои много важна седмица. Трябва да имаме правилния манталитет и да играем със смирение, знаейки, че е много важно да спечелим тези два мача, защото след това ще дойдат сблъсъците за Суперкупата на Италия. Не знам как бихме могли да се откъснем от конкурентите ни. Това зависи от победните серии, които успеем да направим. Интер и Наполи са най-добре подготвени да спечелят първенството. Има много отбори в рамките на няколко точки в челото на класирането, като същото важи и за местата в дъното. Това е аномалия, като трябва да имаме силите да се задържим в челото”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

