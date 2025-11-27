Рабио се надява, че Менян ще поднови договора си с Милан

Полузащитникът на Милан Адриен Рабио се надява вратарят Майк Менян „да продължи да расте в Милан“, като подпише удължаване на договора си.

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

В интервю за Gazzetta dello Sport, в което похвали треньора Масимилиано Алегри, Рабио говори и за представянето на някои от съотборниците си, включително сънародника си Менян, при победата над Интер в голямото дерби на Милано. „Това беше специален мач за Милан и феновете. Беше страхотно да спечеля първото си дерби на „Сан Сиро“ и се гордея с това как играхме. Тези три точки ни дадоха още повече увереност“, обясни 30-годишният французин.

🗣️ Rabiot spoke to @Gazzetta_it: If Maignan keeps saving like this: "He was unbelievable on Sunday." Do you hope he renews his contract and stays at Milan? "Yes, of course like everyone here. Maignan is extraordinary, and there aren't many keepers like him in the world." pic.twitter.com/AGcgdBZj6v — Milan Posts (@MilanPosts) November 27, 2025

Менян спаси дузпа, изпълнена от Хакан Чалханоолу през второто полувреме на двубоя, и бе избран за Играч на мача. Договорът на вратаря изтича през юни 2026 година, но Рабио се надява да продължи да играе с него в състава на Милан и през следващите години. „Надявам се това да се случи, както и всички в Милан. Менян е изключителен вратар и няма много като него по света. Той е от решаващо значение за нас, а Майк обича фланелката на „росонерите“. Няма да се намесвам в преговорите между него и ръководството на клуба, но се надявам да продължи да расте тук, с треньор като Алегри и с тази група от играчи“, коментира халфът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages