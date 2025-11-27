Популярни
Хеттрик на Станич върна Лудогорец към победите в Европа - на живо след 3:2 над Селта
  Милан
Рабио се надява, че Менян ще поднови договора си с Милан

Полузащитникът на Милан Адриен Рабио се надява вратарят Майк Менян „да продължи да расте в Милан“, като подпише удължаване на договора си.

В интервю за Gazzetta dello Sport, в което похвали треньора Масимилиано Алегри, Рабио говори и за представянето на някои от съотборниците си, включително сънародника си Менян, при победата над Интер в голямото дерби на Милано. „Това беше специален мач за Милан и феновете. Беше страхотно да спечеля първото си дерби на „Сан Сиро“ и се гордея с това как играхме. Тези три точки ни дадоха още повече увереност“, обясни 30-годишният французин.

Менян спаси дузпа, изпълнена от Хакан Чалханоолу през второто полувреме на двубоя, и бе избран за Играч на мача. Договорът на вратаря изтича през юни 2026 година, но Рабио се надява да продължи да играе с него в състава на Милан и през следващите години. „Надявам се това да се случи, както и всички в Милан. Менян е изключителен вратар и няма много като него по света. Той е от решаващо значение за нас, а Майк обича фланелката на „росонерите“. Няма да се намесвам в преговорите между него и ръководството на клуба, но се надявам да продължи да расте тук, с треньор като Алегри и с тази група от играчи“, коментира халфът.

Снимки: Gettyimages

