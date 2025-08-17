Божинов и Антверп продължават без загуба

Българският национал Росен Божинов изигра цял мач при равенството 1:1 на клубния си Роял Антверп в гостуването на Шарлероа от 4-ия кръг на белгийската Юпилер Про Лига.

Божинов и компания продължават да са без загуба от началото на шампионата и се намират на 6-ото място в зоната на плейофа за участие в европейските клубни турнири. Съперникът от своя страна все още няма победа и се намира в зоната на плейофа за изпадане.

Също с пълни 90 минути от другата страна се отчете бившият футболист на Левски Жереми Петрис. Към момента френският десен бек е твърд титуляр за Шарлероа.

И двата гола в мача паднаха през първото полувреме. Фарук Адеками даде аванс на Антверп в 13-ата минута, а в 34-ата Парфат Гуяон изравни. След почивката нови попадения не паднаха и двата тима поделиха точките.

В следващия кръг тимът на Божинов и Роял Антверп ще бъде домакин на Мехелен.