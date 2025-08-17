Популярни
»

Гледай на живо

Левски не успя да се възползва от грешната стъпка на Лудогорец, Евтимов и гредата спряха „сините“ във Враца срещу Ботев – на живо с отзивите след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Роял Антверп
  3. Божинов и Антверп продължават без загуба

Божинов и Антверп продължават без загуба

  • 17 авг 2025 | 22:07
  • 349
  • 0
Божинов и Антверп продължават без загуба

Българският национал Росен Божинов изигра цял мач при равенството 1:1 на клубния си Роял Антверп в гостуването на Шарлероа от 4-ия кръг на белгийската Юпилер Про Лига.

Божинов и компания продължават да са без загуба от началото на шампионата и се намират на 6-ото място в зоната на плейофа за участие в европейските клубни турнири. Съперникът от своя страна все още няма победа и се намира в зоната на плейофа за изпадане.

Също с пълни 90 минути от другата страна се отчете бившият футболист на Левски Жереми Петрис. Към момента френският десен бек е твърд титуляр за Шарлероа.

И двата гола в мача паднаха през първото полувреме. Фарук Адеками даде аванс на Антверп в 13-ата минута, а в 34-ата Парфат Гуяон изравни. След почивката нови попадения не паднаха и двата тима поделиха точките.

В следващия кръг тимът на Божинов и Роял Антверп ще бъде домакин на Мехелен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

  • 17 авг 2025 | 19:57
  • 1072
  • 0
АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

  • 17 авг 2025 | 19:45
  • 10821
  • 4
Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

  • 17 авг 2025 | 19:21
  • 8935
  • 1
Без изненади в днешния ден в Купата на Германия

Без изненади в днешния ден в Купата на Германия

  • 17 авг 2025 | 21:15
  • 6619
  • 1
Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

  • 17 авг 2025 | 18:57
  • 7107
  • 1
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 28942
  • 173
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 22:15
  • 61163
  • 122
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 41755
  • 136
На почивката: Милан 1:0 Бари, българин чака своя дебют за "росонерите"

На почивката: Милан 1:0 Бари, българин чака своя дебют за "росонерите"

  • 17 авг 2025 | 22:18
  • 7498
  • 1
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 28942
  • 173
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 74895
  • 52
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 28497
  • 31