"Българският" Железничар (Панчево) записа победа като гост

Отборът на Железничар (Панчево) продължава да впечатлява от началото на сезона в сръбската Супер лига. Днес той записа трета поредна победа в гостуването си на Радник (Сурдулица) от 6-ия кръг.

Българите Христо Иванов и Силвестър Джаспър бяха титуляри за гостите. Иванов бе заменен в средата на втората част, тъй като имаше жълт картон, а Джаспър остана на терена почти до края, като бе изваден в добавеното време на мача, като също получи жълт картон.

Сава Петров откри за гостите в 48-ата минута, но Мартин Новакович изравни в 73-тата минута. Янко Йевремович обаче донесе успеха на състава от Панчево в 88-ата минута.

С този успех Железничар заема 4-тото място във временното класиране с 11 точки. Радник е на 13-тата позиция с 4 точки. Водач е Цървена звезда с 13 точки.