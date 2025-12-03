Популярни
  2. Железничар (Панчево)
  3. Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

  • 3 дек 2025 | 03:21
  • 177
  • 0
Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

Железничар (Панчево) не успя да се класира за 1/4-финалите в турнира за Купата на Сърбия, след като загуби с 1:2 от втородивизионния траял (Крушевац). Христо Иванов игра цял мач за домакините, а Силвестър Джаспър не беше в групата за двубоя.

Иванов остана на пейката в предишните 5 мача на Железничар, а срещу Траял игра до 61-вата минута, когато отстъпи мястото си на Стефан Пиргич.

Срещата се разви много зле за домакините и те останаха с човек по-малко още в 7-ата минута след червен картон на вратаря Огнен Лукич. Траял вкара два гола за три минути след почивката, дело на Огнен Милошевич и Даниел Ранджелов. Железничар върна едно попадение в края чрез Никола Йованович.

В първенството тимът от Панчево е 4-ти, а през уикенда ще гостува на аутсайдера Напредак (Крушевац).

