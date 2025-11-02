Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Железничар (Панчево)
"Българският" Железничар допусна загуба като гост

  • 2 ное 2025 | 23:02
  • 315
  • 0
Отборът на Железничар (Панчево) загуби с 0:1 гостуването си на Нови пазар от 14-тия кръг на сръбската Супер лига. В състава на гостите цял мач игра бившият младежки национал Силвестър Джаспър, докато другият ни сънародник Христо Иванов остана неизползвана резерва.

Домакините можеха да поведат чрез Неманя Милетич в 49-ата минута, но голът му бе отменен заради засада.

Все пак те изковаха трите точки в 80-ата минута след точен изстрел на Лука Биелович.

С тази победа Нови пазар излезе на 4-тата позиция във временното класиране с 22 точки.

Железничар пък падна до 7-ото място с 19 точки.

