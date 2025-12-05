Моуриньо: Ферари? Сега карам BMW, което Бенфика ми даде

Жозе Моуриньо, треньорът на Бенфика, говори в четвъртък преди дербито със Спортинг от 13-ия кръг на Лига Португал. Запитан дали отборът вече функционира добре, по аналогия с Ферарито, с което се представи в началото на сезона, той похвали скорошното представяне на „орлите“.

„Сега карам BMW, което Бенфика ми даде, ще правя реклама на BMW. Верен на репутацията си и възползвайки се от това, че съм стиснат, Ферарито не съм го купил, подариха ми го, никога не бих го купил. Шегата настрана, спечелихме последните три мача, да, първият срещу отбор от по-ниска дивизия. Направихме добър мач с Аякс, според нашите цели за този мач и според характеристиките и ограниченията, а срещу Насионал съм сигурен, че ако друг отбор беше направил мача, който направихме, да мачка така, както мачкахме, щяха да имат фантастични коментари – „смазващо превъзходство“, „рекорден брой удари“. Бяха три поредни победи, това е позитивно, добре е, но не кара нито мен, нито някой от нас, да губи контрол, спокойствие и смирение, което започва да става характерна черта на нашия отбор“, каза той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages