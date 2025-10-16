Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Руи Коща разкри подробности от договора на Моуриньо

Руи Коща разкри подробности от договора на Моуриньо

  • 16 окт 2025 | 04:23
  • 324
  • 0
Руи Коща разкри подробности от договора на Моуриньо

Президентът на Бенфика Руи Коща не скри задоволството си от работата, свършена от Жозе Моуриньо начело на тима. Бившият португалски национал подчерта, че клаузата в договора на 62-годишния треньор, която позволява на двете страни да прекратят сътрудничеството си в края на сезона, „няма нищо общо с националните отбори“, а по-скоро с „изборния период“.

„Благодаря на Жозе Моуриньо, че разбра момента, в който се намирахме като клуб, и че можеше да има друг кандидат, който да спечели изборите. Тази ситуация важи и за Моуриньо – ако той напусне по своя инициатива в края на сезона, също трябва да плати тази сума на Бенфика. Всички договори, които съм сключвал с треньори в Бенфика, са били за две години“, отбеляза Руи Коща.

Руи Коща изтъкна, че ежедневно разговаря с треньора за състава, но отхвърли идеята за агресивна атака на трансферния пазар през януари. Бившият халф обясни, че нито един играч не се продава и не спести похвали за един от най-критикуваните в началото на сезона.

"Ричард Риос току-що пристигна от Южна Америка. Знаем, че тези играчи, когато идват от чужбнина, се нуждаят от известно време за адаптация. Риос играе според цената, която струва (27 милиона евро - б.р). Това му влияе", каза Руи Коща.

„Не може да се мисли, че понеже е струвал толкова, трябва да прави 30 дрибъла на мач и да вкарва 40 гола на сезон, не това се иска от него. Той е дефанзивен полузащитник, не е креативен играч. Много добре знаем защо го привлякохме, още повече, че беше изненада, че успяхме да придобием играч от такъв калибър", добави президентът на португалския гранд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лион привлича нидерландски национал

Лион привлича нидерландски национал

  • 16 окт 2025 | 03:42
  • 325
  • 0
Симеоне се фокусира върху големия проблем на Атлетико през сезона

Симеоне се фокусира върху големия проблем на Атлетико през сезона

  • 16 окт 2025 | 02:54
  • 318
  • 0
Шмайхел недоумява: Защо Хойлунд и Мактоминей са в Наполи, те са идеални за Манчестър Юнайтед

Шмайхел недоумява: Защо Хойлунд и Мактоминей са в Наполи, те са идеални за Манчестър Юнайтед

  • 16 окт 2025 | 02:25
  • 1723
  • 1
Соуле е категоричен: Благодаря на Италия, но ще играя само за Аржентина

Соуле е категоричен: Благодаря на Италия, но ще играя само за Аржентина

  • 16 окт 2025 | 02:07
  • 417
  • 0
Тоти прогнозира неочакван герой за Рома в дербито срещу Интер

Тоти прогнозира неочакван герой за Рома в дербито срещу Интер

  • 16 окт 2025 | 01:22
  • 893
  • 0
Милан и Ювентус тръгват по петите на Ким Мин-Жае

Милан и Ювентус тръгват по петите на Ким Мин-Жае

  • 16 окт 2025 | 04:46
  • 545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Приключи кръг №4 в Евролигата

Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
  • 4450
  • 0
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 17686
  • 52
Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

  • 15 окт 2025 | 19:52
  • 6953
  • 5
Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 22454
  • 24
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 36845
  • 28
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 23353
  • 116