Руи Коща разкри подробности от договора на Моуриньо

Президентът на Бенфика Руи Коща не скри задоволството си от работата, свършена от Жозе Моуриньо начело на тима. Бившият португалски национал подчерта, че клаузата в договора на 62-годишния треньор, която позволява на двете страни да прекратят сътрудничеството си в края на сезона, „няма нищо общо с националните отбори“, а по-скоро с „изборния период“.



„Благодаря на Жозе Моуриньо, че разбра момента, в който се намирахме като клуб, и че можеше да има друг кандидат, който да спечели изборите. Тази ситуация важи и за Моуриньо – ако той напусне по своя инициатива в края на сезона, също трябва да плати тази сума на Бенфика. Всички договори, които съм сключвал с треньори в Бенфика, са били за две години“, отбеляза Руи Коща.

Руи Коща изтъкна, че ежедневно разговаря с треньора за състава, но отхвърли идеята за агресивна атака на трансферния пазар през януари. Бившият халф обясни, че нито един играч не се продава и не спести похвали за един от най-критикуваните в началото на сезона.

"Ричард Риос току-що пристигна от Южна Америка. Знаем, че тези играчи, когато идват от чужбнина, се нуждаят от известно време за адаптация. Риос играе според цената, която струва (27 милиона евро - б.р). Това му влияе", каза Руи Коща.

„Не може да се мисли, че понеже е струвал толкова, трябва да прави 30 дрибъла на мач и да вкарва 40 гола на сезон, не това се иска от него. Той е дефанзивен полузащитник, не е креативен играч. Много добре знаем защо го привлякохме, още повече, че беше изненада, че успяхме да придобием играч от такъв калибър", добави президентът на португалския гранд.