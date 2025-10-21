Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но в момента не бих заменил Бенфика за никой друг клуб на света

Португалският специалист Жозе Моуриньо отхвърли вариант да застане начело на английския Нюкасъл и настоя, че "не би заменил Бенфика за никой друг клуб на света", пише изданието Goal.com преди днешния двубой между двата тима в основната фаза на Шампионската лига. След труден период в турския Фенербахче, назначението на Моуриньо в Бенфика през миналия месец отбеляза завръщането му у дома и ново предизвикателство. Моуриньо беше попитан дали има планове да поеме поста на "Сейнт Джеймс Парк", ако се появи такава възможност и отговори: "Клубът знае колко много любов и уважение изпитвам към тях. Научих това от г-н Боби робсън."

Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

Португалецът заяви, че в момента е концентриран само върху Бенфика, където той кара втори период начело на клуба.

"Не съжалявам. Никога не съм отказвал на Нюкасъл. Отказах на няколко клуба, с уважение, но от Нюкасъл никога не се свързвали с мен. Честно казано, те не се нуждаят от мениджър. Това означава, че всичко е наред за клуба и за Еди, и това е, което им пожелавам. В момента няма друг клуб, който да ме мотивира и прави по-щастлив от Бенфика. Не бих заменил Бенфика за никой друг клуб на света в момента", коментира Жозе Моуриньо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages