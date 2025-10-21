Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но в момента не бих заменил Бенфика за никой друг клуб на света

Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но в момента не бих заменил Бенфика за никой друг клуб на света

  • 21 окт 2025 | 18:58
  • 124
  • 0
Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но в момента не бих заменил Бенфика за никой друг клуб на света

Португалският специалист Жозе Моуриньо отхвърли вариант да застане начело на английския Нюкасъл и настоя, че "не би заменил Бенфика за никой друг клуб на света", пише изданието Goal.com преди днешния двубой между двата тима в основната фаза на Шампионската лига. След труден период в турския Фенербахче, назначението на Моуриньо в Бенфика през миналия месец отбеляза завръщането му у дома и ново предизвикателство. Моуриньо беше попитан дали има планове да поеме поста на "Сейнт Джеймс Парк", ако се появи такава възможност и отговори: "Клубът знае колко много любов и уважение изпитвам към тях. Научих това от г-н Боби робсън."

Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия
Павлидис прати Бенфика в 4-тия кръг на Купата на Португалия

Португалецът заяви, че в момента е концентриран само върху Бенфика, където той кара втори период начело на клуба.

"Не съжалявам. Никога не съм отказвал на Нюкасъл. Отказах на няколко клуба, с уважение, но от Нюкасъл никога не се свързвали с мен. Честно казано, те не се нуждаят от мениджър. Това означава, че всичко е наред за клуба и за Еди, и това е, което им пожелавам. В момента няма друг клуб, който да ме мотивира и прави по-щастлив от Бенфика. Не бих заменил Бенфика за никой друг клуб на света в момента", коментира Жозе Моуриньо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мареска: Не съм мениджър, който наказва играчите

Мареска: Не съм мениджър, който наказва играчите

  • 21 окт 2025 | 15:47
  • 898
  • 0
Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

  • 21 окт 2025 | 15:42
  • 800
  • 0
Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

  • 21 окт 2025 | 15:31
  • 5385
  • 0
Куртоа защити поведението на Винисиус и нападна шефа на Ла Лига

Куртоа защити поведението на Винисиус и нападна шефа на Ла Лига

  • 21 окт 2025 | 15:23
  • 5223
  • 11
Нови проблеми в Ливърпул

Нови проблеми в Ливърпул

  • 21 окт 2025 | 15:15
  • 3181
  • 0
Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

  • 21 окт 2025 | 14:43
  • 1069
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 33524
  • 85
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 10348
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 12158
  • 8
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 23860
  • 43
Съставите на Барселона и Олимпиакос, Ханзи Флик отново залага на юноша в атака

Съставите на Барселона и Олимпиакос, Ханзи Флик отново залага на юноша в атака

  • 21 окт 2025 | 18:50
  • 703
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 460448
  • 16