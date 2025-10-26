Специалния и Бенфика се върнаха към победите и притиснаха Порто

Отборът на Бенфика сложи край на мъките си и разгроми тима на Арука в среща от 9-ия кръг на Лига Португал. По този начин “орлите” се изкачиха на второ място във временното класиране, но все още третият Спортинг (Лисабон) и лидерът Порто не са изиграли мачовете си от кръга.

Домакините изиграха безупречно първо полувреме и, подкрепени от съперника, вкараха три гола, като два от тях бяха от дузпи. Те бяха реализирани от Евангелос Павлидис (9', 22’), а Николас Отаменди (45'+6’) оформи класиката в продължението.

След почивката силната игра на възпитаниците на Жозе Моуриньо продължи и Павлидис (50’) оформи своя хеттрик, а в добавеното време на срещата бе отсъдена трета дузпа в полза на “орлите”.

Този път с изпълнението се зае резервата Франьо Иванович (90'+3’), който беше безкомпромисен и оформи крайния резултат.

Така бандата на Специалния върна самочувствието си след тежкото поражение през седмицата с 0:3 от Нюкасъл в Шампионската лига и вече гледа смело напред към средата на следващата седмица, когато ще приеме Тондела в среща от 1/4-финалите на турнира за Купата на Лигата на Португалия. Двубоят е на 29-и октомври (сряда) от 22:45 часа българско време, а няколко дни по-късно на 1-ви ноември (събота) “орлите” гостуват на Виктория (Гимараеш) в следващата среща от Лига Португал.